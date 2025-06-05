В День России в Новосибирской области пройдет более 1100 мероприятий

День России установлен в нашей стране в 1992 году. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В программу празднования государственного праздника в Новосибирской области в 2025 году вошли более 1100 мероприятий: от классической музыки до народных концертов, от выставок до спектаклей.

— В этом году празднование Дня России проходит в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это придаёт нашему культурному диалогу с историей особую глубину, — отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Заместитель министра региональной политики Дмитрий Петров пояснил, что в Год защитника Отечества особенно важно поддерживать инициативы, направленные на воспитание патриотизма и гражданской ответственности.

— Мероприятия, приуроченные ко Дню России, рассчитаны на людей любого возраста и интересов, каждый сможет найти что-то по душе — от исторических реконструкций до современных технологий, — подчеркнул Петров.

Основной площадкой празднования Дня России в регионе станет Михайловская набережная. На главной сцене стартует Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», где выступят Новосибирский академический симфонический оркестр и Новосибирская хоровая капелла под управлением Рустама Дильмухаметова. Кроме того, на набережной будут работать интерактивные площадки, мастер-классы для детей и взрослых.

В рамках мультиспортивного фестиваля «Вызов» пройдут показательные выступления и презентации детских спортивных школ и секций, шоу-представления от спортивных клубов. Кроме того на набережной можно будет принять участие в народных и традиционных играх в рамках фестиваля «Молодецкие игры народов России».

Отдельную локацию организуют волонтерские организации, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции.

Ансамбли «Чалдоны», «Сибиряки», участники фестиваля-конкурса #ДетиТворчествоДружба из разных регионов страны выступят в программе «Вдохновленные Россией»

На Монументе Военного городка, на Мемориале воинам 85-й Краснознаменной Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии и 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка пройдут мероприятия с торжественным возложением цветов.

Кроме того, в День России музеи Новосибирска приглашают жителей и гостей региона на экскурсии, театры покажут спектакли для детей и взрослых, а библиотеки проведут ряд тематических мероприятий.