В Новосибирске будут оценивать агрессивность бездомных собак

В Новосибирской области планируют внедрить систему оценки степени агрессивности у бездомных собак. Это связано с тем, что в регионе уже не раз происходили нападения безнадзорных животных на людей. Такое решение было принято на сессии регионального законодательного собрания.

Предложение о создании системы оценки внесла региональная прокуратура. По словам представителей ведомства, порядок определения немотивированной агрессии у животных разработает областное управление ветеринарии. Ранее в управлении утверждали, что сейчас на федеральном уровне нет правил оценки агрессивности бездомных животных, а это важно при принятии решения по их возвращению в места обитания.

Методические рекомендации предлагают оценивать, пытается ли животное атаковать спокойно стоящего человека, проявляет ли агрессию через рычание и как реагирует на внешние раздражители, такие как негромкий звук или свет.

Напомним, в начале 2025 года около мусорного полигона «Левобережный» под Новосибирском после нападения стаи бродячих собак погибла женщина. Животные нанесли ей смертельные раны.

По подсчетам департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, в городе находится около 15 тысяч безнадзорных собак и примерно 13 тысяч кошек. На их отлов и стерилизацию нужно почти 400 млн рублей. В 2024 году в Новосибирске, по данным мэрии, отловили 653 собаки, однако лишь 193 из них нашли новых хозяев.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия выдала разрешение на строительство приюта для животных в Новосибирске. Он будет расположен в Ленинском районе.