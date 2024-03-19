«В деревне стали пропадать люди»: убийцу отца двоих детей нашли по видео с камер под Новосибирском

В Новосибирском районном суде огласили приговор жителю деревни Издревая Сергею Олейнику, обвиняемого в убийстве односельчанина. Летом 2021 года родственники 37-летнего Андрея Тырышкина обнаружили, что он пропал. Мужчина не выходил на связь и не появлялся у себя дома. Спустя полтора месяца поисков тело сибиряка нашли закопанным в лесу недалеко от деревенского кладбища.

― По данным следствия, что ночью в середине июня 2021 года осужденный приехал на автомобиле к дому потерпевшего в одно из сел Новосибирского района с целью урегулировать ранее возникший между ними конфликт, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

На тот момент подозреваемого в его убийстве уже задержали по заявлению сестры Андрея Ольги. Бдительная женщина просмотрела запись с видеокамер, которые она установила в ограде брата, и на кадрах узнала Сергея Олейника. Вооруженный обрезом, он вместе с двумя другими мужчинами и женщиной зашли в дом к Тырышкину и вывели его оттуда через несколько минут. Возле калитки Андрея положили на землю лицом вниз и связали.

Позже соседка рассказала Ольге, что его погрузили в багажник машины и увезли в неизвестном направлении. Женщина до последнего надеялась, что брат вернется живым и невредимым, продолжала его искать. Однако чуда не произошло. У Андрея осталось двое детей.

Сергей Олейников первым попал под подозрение сибирячки. Мужчина, отсидевший 15 лет за разбой и убийство, недавно приехал жить в Издревую. Это неприятное соседство «напрягало» местных жителей, однако, сказать слов против грозному чужаку никто не решался.

— После его появления в деревне стали пропадать люди. Все знали, за что Олейник отсидел и боялись его, заявления о пропаже людей никто, конечно, не писал. Мой брат стал третьим, кто пропал в Издревой. Я сразу же обратилась в полицию, — поделилась с Infopro54 сестра погибшего Ольга Катайцева.

В течение следствия Олейник менял показания — то признавался в убийстве Тырышкина, то отрицал причастность, то говорил, что выстрелил в свою жертву, но не убивал.

Сегодня, 19 марта, суд поставил точку в этом громком деле.

— Сергей Олейник признан виновным в убийстве Андрея Тырышкина. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Также судом в пользу сестры погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

Ольга Катайцева считает, что убийца брата отделался «малой кровью» за свое преступление.

— Никакие деньги не вернут мне брата, а детям — отца. 11 лет — это так мало за жизнь человека. Андрея нет, а его убийца продолжит жить. Как рассказали мне общие знакомые, конфликт между ними произошел из-за денег. Что за деньги — не знаю, но якобы накануне Андрей приходил к Олейнику и требовал деньги. Сейчас, конечно, это уже не имеет никакого значения, — поделилась собеседница.

Ранее редакция сообщала о том, что в Коченевском районе 23-летний мужчина пытался убить своих бабушку и дедушку за то, что они делали замечания по поводу его разгульного образа жизни и просили устроиться на работу.