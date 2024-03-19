Весеннее ограничение движения большегрузов вводится в Новосибирской области

Весеннее временное ограничение движения грузовых машин вводится в Новосибирской области.

― С 18 апреля по 19 мая будет введено временное весеннее ограничение движения транспортных средств, ― говорится в сообщении Минтранса Новосибирской области.

На это время по дорогам регионального и межмуниципального значения не допускается проезд машин с грузом или без груза, с загрузкой на ось более 5 тонн без разрешения.

Исключением являются отрезок дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» от Ордынского кольца до въезда в Новосибирск и «Толмачевское» кольцо.

Также стоит отметить, что с 15 июня по 31 августа вводится временное летнее ограничение движения для большегрузов по дорогам региона и Новосибирска с асфальтобетонным покрытием при температуре воздуха свыше 32 градусов.

― Проезд будет разрешен с 22:00 до 10:00, ― подчеркнули в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что движение авто ограничат на одной из улиц Дзержинского района в Новосибирске.