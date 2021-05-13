Совокупный индекс малого бизнеса вырос с -39 до -30. Предприниматели воспринимают ситуацию в своей компании позитивнее, чем в целом по стране. Индекс текущего состояния бизнеса вырос с -31 до -19, а индекс ожиданий от его развития преодолел нулевую отметку, поднявшись с -4 до -9. Характерно, что ранее, начиная с 2019 года, восприятие перспектив своего бизнеса непрерывно ухудшалось, и только со второго полугодия 2020 индекс возобновил движение вверх. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Пульс малого бизнеса», которое провел Альфа-Банк.

Исследование выявило новый тренд: малый бизнес пересматривает ценовую политику. Если ранее на протяжении длительного времени компании сокращали маржу в пользу потребителя, понижая цены и предлагая различные скидки, акции и маркетинговые предложения, то сейчас растет доля компаний, которые перешли к повышению цен.

Сообщается, что это связано с ослаблением рубля и ростом издержек бизнеса. Чтобы преодолеть последствия пандемии, 90% компаний предпринимали действия по сохранению клиентов и повышению их лояльности.

— В первую очередь, они улучшали качество сервиса (37%), предлагали новые товары и услуги (35%). 29% опрошенных зафиксировали цены. Еще 29% компаний ввели отсрочку платежей для своих клиентов. В большей степени это касалось сфер оптовой торговли, персональных услуг, образования и медицины. Доля компаний, повысивших цены, выросла с 3% до 8%. При этом 55% компаний делали акцент на онлайн-форматы взаимодействия с клиентами, 65% вкладывались в автоматизацию процессов, — говорится в исследовании.

С начала пандемии треть компаний получила внешнюю поддержку: 15% от государства, 14% от арендодателей, 10% от партнеров по бизнесу, 6% от поставщиков и подрядчиков, 5% от банков. При этом наиболее полной была помощь партнеров по бизнесу, поставщиков и подрядчиков.