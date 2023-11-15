В дни распродаж 11.11 траты россиян выросли на 13%

Это на 4% больше по количеству, чем в дни аналогичной акции годом ранее, и на 13% выше по сумме оплат. Об этом свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф.

С 10 по 12 ноября 2023 года в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, по сравнению со среднедневными значениями октября, резко вырос спрос на ряд товаров. Покупатели спешили воспользоваться выгодными предложениями ритейлеров и приобрести товары со скидкой.

Так, многие россияне использовали удачную возможность подготовиться к новогодним торжествам заранее: 11 ноября в 2,5 раза чаще приобретали товары для праздников, потратив вдвое больше средств, по сравнению со среднедневными значениями октября. Кроме того, в пиковый день распродажи на 43% (+35% по объему трат) к среднедневным значениям октября вырос спрос на сувениры. Всего с 10 по 12 ноября закуплено около 480 тысяч праздничных товаров на сумму почти 80 млн рублей. На сувениры потратили более 108 млн рублей, купив 350 тысяч товаров.

Спрос на алкогольные напитки увеличился 11 ноября на 30% (+42% по объему трат) к среднедневным значениям октября. Всего за пятницу и минувшие выходные покупатели приобрели около 7,5 млн единиц товаров, заплатив почти 1,6 млрд рублей.

В главный день распродажи на 28% выросло число приобретаемых цветов и готовых букетов, поскольку ряд крупных цветочных магазинов также объявили распродажи, сумма трат — возросла на 21% по сравнению со среднедневными тратами на цветы в октябре. Спрос на одежду и обувь в этот день подскочил более чем на четверть по количеству и объему трат. Всего за 3 дня распродажи приобретено свыше 150 тысяч букетов на сумму более 93 млн рублей. В магазинах одежды в эти дни было потрачено 4,6 млрд рублей (более 3 млн товаров), в обувных – 1,4 млрд рублей (450 тысяч пар).

Товары для красоты и ухода 11 ноября покупали на 17% чаще (+19% по объемам трат) по сравнению со средним ежедневным объемом покупок в октябре, также вырос спрос на электронику: 15% увеличение по количеству единиц товара и на 4% — по цене. Всего участники акций потратили за 3 дня на красоту и уход 1,3 млрд рублей, купив более 6 млн единиц товара в категории. В разделе электроники куплено 724 тысячи единиц товаров на 420 млн рублей.

Детские товары, предметы для спорта и активного отдыха, а также товары для дома покупали в главный день распродажи на 12% чаще, чем в среднем ежедневно в октябре. Всего за три дня в детских магазинах и отделах было потрачено 550 млн рублей (1,3 млн товаров), в спортивных – свыше 430 млн рублей (около 500 тысяч товаров), в товарах для дома – около 840 млн рублей (5,4 млн единиц).

Также 11 ноября по сравнению с октябрем вырос интерес к продукции для творчества (+9% по цене и объему трат) и зоотоварам (+10% по цене и объему). На эти категории за время распродаж всего потратили почти 190 млн рублей (933 тыс. товарных единиц) и 614 млн рублей (5,2 млн единиц товаров) соответственно.

По сравнению с распродажей 11.11 прошлого года, в 2023-м покупали больше товаров для праздников (+13%), электроники (+10%), цветов (+11%), спрос на цифровые развлечения, а также товары для спорта и активного отдыха вырос на 6%.