День Новосибирской области пройдет на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

На Международной выставке-форуме «Россия» 19 ноября пройдет День Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В этот день посетители смогут насладится гастрономическим фестивалем, культурными и образовательными мероприятиями.

Открывать день будет губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Приветствие гостей стенда возложена на снежные плечи Злого Снеговика, маскота ХК «Сибирь».

— На нашем стенде в этот день откроется выставка новосибирского «Левши» – мастера-микроминиатюриста Владимира Анискина, будет работать VR-аттракцион для детей «Мыши в космосе», — говорится в сообщении.

Также посетители смогут поиграть в интерактивные игры с робособакой. Гостей стенда также ждут концерты новосибирских артистов и показ фильмов.

Ранее редакция сообщала о том, что в конкурсе «Большая перемена» победителями стали 5 школьников из Новосибирской области.