Зал борьбы появится на Южно-Чемском жилмассиве в Новосибирске

Совместно с департаментом культуры, спорта и молодежной политики, а также бюджетным учреждением «Спортивная школа «Энергия» департамент инвестиционной политики мэрии города сейчас прорабатывает условия реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса зданий, включающих физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы по улице Николая Сотникова в Кировском районе. Об этом замначальника департамента Денис Колмаков сообщил на заседании комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

— Проработка находится на финальном этапе. Мы рассчитывали объявить конкурс в этом году, — добавил он.

Что будет входить в комплекс зданий, которые планируется построить с привлечением инвестора на этой площадке, Денис Колмаков не уточнил. Стоит отметить, что на ул. Николая Сотникова в микрорайоне «Просторный» сейчас строится школа и одна из семи поликлиник в рамках ГЧП.

Президентом Федерации спортивной борьбы Новосибирской области является замгубернатора Сергей Сёмка, в попечительский совет входит депутат Госдумы, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Напомним, ранее контракт с мэрией на строительство комплекса зданий с залом для борьбы на улице 9-й Гвардейской дивизии заключила компания ООО «Эко Ресурс».

В рамках инвестиционного договора инвестор возведет физкультурно-оздоровительный комплекс переменной этажности (3-4 этажа) площадью 12,8 тысячи кв. м. Он включает в себя крытую хоккейную коробку (4188 кв. м), зал крытого бассейна (2158 кв. м), зал для игры в мини-футбол (2193 кв. м), а также помещения спортивной борьбы (759 кв. м), уточняли в муниципалитете.

Кроме того, на заседании комиссии вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова сообщила, что мэрия получили положительное заключение Минспорта области на создание ряда спортивных объектов. Это проект обустройства футбольного поля по ул. Часова (Советский район). Кроме того, сейчас ведутся конкурсные процедуры на заключение двухлетнего контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству хоккейной коробки с каркасно-тентовым покрытием и раздевалкой на ул. Виктора Уса (Кировский район), лыжной базы на ул. Матросова, 1/1 (Первомайский район), лыжной базы и освещенной лыже-роллерной трассы на ул. Тимирязева, 5 (Заельцовский район).

— Ожидаем, что Минспорта предоставит городу межбюджетный трансферт, и в 2024 году мы сможем приступить к обустройству этих объектов, — добавила Терешкова.

Ранее редакция рассказывала о том, что новый спорткомплекс площадью 750 кв. м открылся на Южно-Чемском жилмассиве в здании торгового центра. В спорткомплексе работает отделение ГАУ ДО НСО «Спортивная школа по каратэ».