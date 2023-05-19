В домах Ленинского и Кировского районов Новосибирска отключат горячую воду до 31 мая

С 19 по 31 мая под отключения горячего водоснабжения в Новосибирске попадут еще более 30 улиц Кировского и Ленинского районов.

— Температура воды под повышенным давлением – не более 40 градусов. Чтобы снизить температуру, воду необходимо расхолодить. Этот процесс начинаем за сутки до старта испытаний, — уточнили в СГК.

Отмечается, что в контуре отключения горячего водоснабжения будут находиться дома в Кировском районе по улицам Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводская (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (м-н Бугринская роща), ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; ж/к Матрёшкин двор и Северный проезд.

В Ленинском районе без горячей воды останутся жители домов на Станиславском жилмассиве, а также на улицах Станиславского, Кирзаводская, Немировича-Данченко, Троллейная, Сибиряков-Гвардейцев.

Напомним, неустойчивая погода мая внесла коррективы в сроки окончания отопительного сезона в Новосибирской области. По данным СГК, на сегодняшний день замена трубопроводов идет на ул Связистов (протяженность 1 080 м по каналу), ул. Широкая (610 м), ул. Дачная (239 м), ул. Революции (155 м) и ул. Невельского (74 м). Суммарно это свыше 2 километров теплосетей из 19-ти, запланированных в городе на 2023 год. Первые гидравлические испытания на теплосетях города начались 16 мая.

Ранее редакция сообщала, что СГК заменит более 19 км теплосетей на общую сумму 4 млрд рублей.