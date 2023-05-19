Ученые Новосибирска разработали интеллектуальный светофор для безопасности пешеходов

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали и испытали интеллектуальный светофор на основе сейсмических волн, оповещающий водителя о движении пешехода по проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба Управления информационной политики Новосибирский государственный технический университет.

Отмечается, что разработка была инициирована новосибирским предпринимателем, работающим в сфере дорожного строительства.

— Система показала свою работоспособность и готова к введению в рабочий режим, — отметил Александр Спектор, профессор кафедры теоретических основ радиотехники факультета радиотехники и электроники НГТУ.

Разработка используется следующим образом: вдоль тротуара, ведущего к пешеходному переходу, заглублены в землю восемь сейсмических датчиков, которые при появлении пешехода передают сигнал в электронную аппаратуру. Та обрабатывает сигнал и активирует светофор, вмонтированный в асфальт. И когда пешеход вступает на проезжую часть, для транспорта на асфальте высвечивается запрещающий сигнал светофора.

По слова разработчика, систему легко масштабировать. В целом разработка готова к эксплуатации, идет процесс согласования запуска с городскими властями.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске установят 25 новых светофоров.