Названа дата открытия лыжни в парке «Арена» в Новосибирске

Новую лыжню планируют открыть в парке «Арена». Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании.

— 23 числа планируем открыть новую лыжню возле ЛДС, — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, что лыжную трассу длиной в 5 км от парка Арена до реки Тула. В строительстве трассы будет участвовать снегоуплотнительная техника типа «Ратрак». Также стоит отметить, что в 2023-2024 годах здесь может пройти «Лыжня России», так как не все желающие могут доехать до Академгородка.

Ранее редакция сообщала о том, что лыжню России в Новосибирске в этом году могут провести в парке Усть-Тула.