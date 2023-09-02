На телебашне в Новосибирске установили неоновую подсветку

Поздно вечером 1 сентября телебашня в Новосибирске, высота которой составляет 196 метров, засверкала неоновыми огнями. На фасадах вышки размещены 9060 светодиодных пиксельных светильников, шесть прожекторов и медиафасад на отметке от 140 до 148 м.

Повышенная плотность пикселей светового панно позволяет транслировать видеоролики, бегущую строку и графические элементы. Мощные светодиодные прожекторы добавят динамики и зрелищного эффекта при работе в такт с медиафасадом.

— Торжественный запуск архитектурно-художественной подсветки приурочен ко Дню знаний и началу нового телесезона. Архитектурная подсветка телебашни — это подарок Новосибирску от Российской телевизионной и радиовещательной сети., — пояснили в пресс-службе правительства региона. — После запуска подсветки новосибирская телебашня обрела дополнительный статус — одной из наиболее заметных достопримечательностей столицы Сибири, а художественное освещение телебашни преобразит облик вечернего мегаполиса.

Работы по проектированию и монтажу гирлянд обошлись РТРС почти в 23 млн рублей.

Оформление телевизионных вышек и башен — большая федеральная программа Российской телерадиосети, которая реализуется уже более 10 лет. Сегодня такая подсветка имеется более чем в 70 городах центральной России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 2022 году АХП запущена в Кызыле, Улан-Удэ, Махачкале. Из 15 городов-миллионников в двух городах (Новосибирске и Омске) до сегодняшнего дня телевизионные башни не имели архитектурно-художественной подсветки.