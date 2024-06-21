В двух районах Новосибирска могут ввести режим повышенной готовности

На сайте мэрии выложен проект постановления о введении режима повышенной готовности на территории Первомайского и Советского районов города Новосибирска.

Как уточняется в документе, режим повышенной готовности вводится для принятия оперативных мер по недопущению возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных в пойме реки

Департаменту по чрезвычайным ситуациям в рамках постановления поручается создать оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления садоводческих некоммерческих товариществ, а также организовать спасательные посты возле садоводческих некоммерческих товариществ, попавших в зону подтопления.

Департаменту энергетики совместно с ресурсоснабжающими организациями в случае необходимости поручено организовать отключение электроснабжения и газоснабжения СНТ. Департаменту транспорта — подготовить необходимое количество автомобильного транспорта для возможной эвакуации населения, а департаменту потребрынка —организовать питание пострадавших и группировки сил, участвующей в ликвидации последствий подтопления СНТ. При возникновении необходимости департамент образования должен организовать пункты временного размещения эвакуируемого населения на базе школ №117 и №102.

Председателям СНТ, согласно постановлению, поручается открыть эвакуационные проезды из обществ, а также организовать охрану имущества граждан. Управлению МВД по Новосибирску — усилить контроль за состоянием общественного порядка в СНТ, попавших в зону подтопления.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области Infopro54 прокомментировали ситуацию с подтоплением садовых участков на данный момент.

— Минус 10 участков за сутки. В настоящее время подтоплены 7 участков, расположенных вблизи проток. Садовые дома не подтоплены, — пояснил начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России Павел Винаков.

Дальнейшее развитие ситуации с паводком, по его словам, сложно прогнозировать.

Напомним, ранее в пресс-службе мэрии Новосибирска сообщали о том, что подъем воды в реке Обь продолжится до 21 июня.

19 июня жителей СНТ «Геолог» в Первомайском районе через громкоговорители оповестили о повышении уровня воды в реке до 380 см. Вечером 19 июня при подъеме уровня воды в Оби (нижний бьеф) до отметки +369 были подтоплены часть переулков и восемь участков, один из которых заброшенный.

По многолетним наблюдениям, подтопление садовых участков в СНТ «Геолог», расположенных в низменной части, вблизи проток, начинается при уровне воды в реке Обь в нижнем бьефе, от +360 см и выше.

Напомним, еще в апреле начальник МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщал, что во второй волне ожидается высокий объем притока воды в Новосибирское водохранилище. Он предупреждал, что в зоне подтопления во время второй волны паводка могут вновь оказаться дачные участки в Советском и Первомайском районах Новосибирска.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Дубовицкий сообщал, что в этом году вторая волна паводка ожидается более интенсивной, чем обычно.