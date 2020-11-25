В Новосибирске бизнес ориентируется на помещения свободного назначения

В октябре 2020 года на помещения свободного назначения (ПСН) пришлось 55% запросов покупателей в сделках купли-продажи на рынке коммерческой недвижимости, а их доля в общей структуре спроса на аренду составила 41%. При этом интерес к таким объектам растет самыми быстрыми темпами в сегменте. Так, за год на 16% увеличилась востребованность помещений свободного назначения, предназначенных для покупки, и на 6% — для аренды. Для сравнения: спрос на складские площади за аналогичный период увеличился на 4% и 5% соответственно, а в некоторых категориях по данному показателю и вовсе отмечается снижение.

В первую очередь, ПСН выглядят привлекательно с точки зрения их доступности. Рост цен на данный тип коммерческий недвижимости составил 6% за год — меньше, чем в категориях офисов (+7%), складских (+12%) и торговых площадей (+14%). Кроме того, ПСН изначально обходятся дешевле торговых или офисных объектов: в среднем по стране стоимость кв. метра при покупке в октябре составила 40 тыс. рублей, а при месячной аренде — 590 рублей. Более бюджетным вариантом являются только склады, которые зачастую представляют собой помещения, расположенные в промзонах с неразвитой инфраструктурой, а также заведения общепита — но только при сделках купли-продажи. При этом заведения общепита часто представляют собой специфические объекты, которые нельзя быстро и просто перепрофилировать под нужды бизнеса, в отличие от ПСН — и в этом покупатели и арендаторы коммерческой недвижимости видят еще одно преимущество данной категории.

— Популярности помещений свободного назначения способствует и трансформация рынка в условиях «новой реальности» — например, большое развитие получили сервисы доставки готовой еды, продуктов, онлайн-ритейл. Все это стимулирует переход на новые форматы ведения торговли — так называемые dark store и dark kitchen, которые, в свою очередь, увеличивают спрос на площади свободного назначения, оптимально подходящие для них по своим параметрам, — говорит руководитель направления коммерческой недвижимости в Авито Недвижимости Тимур Зайцев.

Эксперт подчеркивает, что свою роль играет и общая турбулентность на рынке.

— Предприниматели осознают, что при текущей изменчивости ситуации завтра отдельные виды деятельности могут оказаться нежизнеспособными или значительно менее рентабельными. Поэтому они предпочитают ПСН, обладающие относительной гибкостью: их специфика при необходимости позволяет переоборудовать пространство в офис, помещение для сферы услуг, общественного питания или торговли, — говорит Тимур Зайцев.

Он уверен, что на рост спроса мог оказать влияние и сравнительно недавно введенный запрет на размещение хостелов и мини-гостиниц в жилых домах.

— Помещения свободного назначения на первых этажах жилых домов позволяют легально вести такой бизнес при соответствии другим требованиям — так, например, в объекте под хостел должен быть предусмотрен отдельный вход, — отмечает Тимур Зайцев.

Общероссийский тренд характерен и для отдельных регионов страны — спрос на помещения свободного назначения вырос в большинстве крупных городов России. В лидерах по темпам роста интереса к покупке помещений свободного назначений находится Омск — здесь спрос за год увеличился более чем в два раза (+102%). За ним следуют Новосибирск (+68%) и Симферополь (+46%). Что касается аренды, то ее востребованность в данной категории значительнее всего выросла в Новосибирске (+45%), Екатеринбурге (+29%) и Калининграде (+25%). Для части городов, однако, характерно повышение интереса к покупке и некоторое снижение спроса на аренду ПСН. Такая ситуация, в частности, складывается в Воронеже, Иркутске, Казани, Уфе, и отчасти это можно объяснить желанием более подготовленных игроков рынка сделать выгодные инвестиции в ликвидные помещения, освободившиеся в кризис. В Новосибирске годовые показатели интереса в аренде увеличились на 45%.

Самые высокие цены на покупку и аренду кв. метра помещений свободного назначения традиционно фиксируются в Москве (187 тыс. руб. и 1 630 руб./ мес. соответственно), Санкт-Петербурге (130 тыс. руб. и 1 040 руб./мес.) и Сочи (97 тыс. руб. и 840 руб./ мес.). Самый доступный кв. метр зафиксирован в Омске (25 тыс. руб. и 440 руб./ мес. соответственно), Волгограде (26 тыс. руб. и 440 руб./ мес.) и Ульяновске (30 тыс. руб. и 430 руб./ мес.). В Новосибирске кв. метр ПСН при покупке составляет 51 тыс. руб., а при аренде — 600 руб./ мес.

Фото: pixabay.com, автор- Skitterphoto