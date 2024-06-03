В двух районах Новосибирской области объявили экстренное предупреждение

В двух районах Новосибирской области — Северном и Чановском — объявлено экстренное предупреждение из-за жары и засухи.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в этих районах сохраняется высокий уровень пожарной опасности — четвёртый класс. Всего существует пять классов пожарной опасности.
В ведомстве уточнили, что высокий уровень пожарной опасности будет сохраняться с 1 по 3 июня. В этот период жителям запрещено разводить костры. Также просят соблюдать правила безопасного поведения.
Ранее редакция сообщала о том, что крупный пожар на складе ГСМ тушат в Кировском районе Новосибирска.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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