В двух районах Новосибирской области объявили экстренное предупреждение

В двух районах Новосибирской области — Северном и Чановском — объявлено экстренное предупреждение из-за жары и засухи.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в этих районах сохраняется высокий уровень пожарной опасности — четвёртый класс. Всего существует пять классов пожарной опасности.

В ведомстве уточнили, что высокий уровень пожарной опасности будет сохраняться с 1 по 3 июня. В этот период жителям запрещено разводить костры. Также просят соблюдать правила безопасного поведения.

Ранее редакция сообщала о том, что крупный пожар на складе ГСМ тушат в Кировском районе Новосибирска.