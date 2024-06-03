Гендиректора корпорации развития региона Александра Зырянова задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержаны глава АО «Корпорация развития Новосибирской области» (бывшее «Агентство инвестиционного развития» — прим. редакции) Александр Зырянов, его заместитель и начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталий Витухин.
Как сообщил Infopro54 источник в органах власти, в рабочих кабинетах и по месту жительства проводятся обыски, изымается документация.
— Оперативно-следственные мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела, связанного с коррупцией, — пояснил собеседник.
В правоохранительных органах Infopro54 пояснили, что информацию с подробностями и комментарием предоставят позже.
Источник фото: личная страница Александра Зырянова в «ВКонтакте»
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