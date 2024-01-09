Врачи скорой удивились статистике по детскому травматизму на каникулах в Новосибирске

Уже лет 5 врачи скорой помощи в Новосибирске поднимают вопрос о травмаопасности популярной у новосибирцев забавы – тюбингов и плюшек. Об этом на пресс-конференции сообщил главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

— В этом году мы увидели снижение травматизма по этому виду. По всей видимости, родители нас услышали, — добавил он.

По данным скорой, любители покататься на тюбингах и плюшках чаще всего обращаются к врачам с компрессионными переломами позвоночника. На втором месте находится скелетная травма: голени и предплечья.

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