Врачи скорой удивились статистике по детскому травматизму на каникулах в Новосибирске

Уже лет 5 врачи скорой помощи в Новосибирске поднимают вопрос о травмаопасности популярной у новосибирцев забавы – тюбингов и плюшек. Об этом на пресс-конференции сообщил главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.
— В этом году мы увидели снижение травматизма по этому виду. По всей видимости, родители нас услышали, — добавил он.
По данным скорой, любители покататься на тюбингах и плюшках чаще всего обращаются к врачам с компрессионными переломами позвоночника. На втором месте находится скелетная травма: голени и предплечья.
Ранее редакция сообщала о том, что пассажирский автобус задавил 9-летнего мальчика, который скатился с горки.
Фото freepik
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