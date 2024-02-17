Почти 800 частных домов расположены на площадках, попавших под застройку, в Новосибирске

Мэрия Новосибирска подготовила 173 площадки для комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заместитель мэра города Новосибирска. начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев на заседании круглого стола «Практика комплексного развития территорий», прошедшем в рамках «Сибирской строительной недели – 2024». Это более 2 тыс га земли, на которых планируется построить порядка 15 миллионов квадратных метров жилья.

— Хочу сказать, что институт, который появился в распоряжении крупных городов, это реально панацея. Дело в том, что в городах, где особенно активно развивается жилищное строительство, период освоения территорий, занятых частным сектором, завершался тем, что локальные участки, где застройщики могли бы приобрести дома и земельные участки, зачастую застройщики не могли договориться с собственниками. В результате, территории оставались в том же статусе индивидуальной жилой застройки, — отметил Алексей Кондратьев.

В качестве примера заместитель мэра привел Октябрьский район города Новосибирска, где новостройки соседствуют с частным сектором.

— Мы сейчас сосредоточены на нескольких таких территориях. К счастью, их немного, но в основном это центральная часть города. Здесь крайне необходимо именно сейчас, посредством реализации комплексного развития территорий, нивелировать последствия от такой локальной застройки, — констатировал он.

В настоящий момент в Новосибирске решение о КРТ принято в отношении 15 проектов, 11 из них находятся в стадии реализации. Еще 24 территории (порядка 300 гектар) находятся в стадии анализа. Объем территории, который вовлечен сегодня в комплексное развитие, составляет 131 гектар, что в перспективе дает возможность строительства более 2 миллионов квадратных метров жилья. Алексей Кондратьев уточнил, что на этих территориях в настоящий момент времени расположены 779 индивидуальных жилых домов и 71 аварийный дом.

— Мы, конечно, очень рассчитываем здесь на строителей, которые подставляют плечо муниципалитету по расселению ветхого фонда. Из 71 дома, которые у нас указаны в этих территориях, 55 домов будут расселяться за счет застройщиков, 16 за счет бюджета, — добавил заместитель мэра.

Напомним, на сессии горсовета депутаты подняли вопрос о поступающих жалобах от жителей, чьи дома вошли в участки комплексного развития территорий. Новосибирцы не могут сделать пристройку к дому, ремонтировать дома, а также зарегистрировать эти изменения.

Ранее редакция сообщала о том, что участок с «сюрпризом» может стать поводом для шантажа покупателей недвижимости, в том числе при комплексном освоении территории.