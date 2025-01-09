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В экономику Новосибирской области не попали семь процентов бюджетных средств

  • 09/01/2025, 17:30
Автор: Юлия Данилова
В экономику Новосибирской области не попали семь процентов бюджетных средств
По доходам бюджет региона в 2024 году перевыполнен

По оперативным данным, бюджет Новосибирской области по доходам в 2024 году исполнен на 296,5 млрд рублей при плане 294,6 млрд. По собственным доходам бюджет исполнен на 101,3%. Перевыполнение достигнуто за счет поступлений по налогу на прибыль. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава Минфина Виталий Голубенко.

Расходы бюджета исполнены на 92,4%, при годовом плане 317,3 млрд рублей.

— Дефицит по кассе составил 20 млрд рублей при плановом показателе 48 млрд, — констатировал Голубенко.

Он напомнил, что основной спецификой декабря 2024 года было закрытие кассового разрыва, так как нагрузка в 2,5 раза превышала среднемесячные показатели года. Для этого области пришлось выйти на рынок заимствований, так как налоги поступали после 28 декабря.

— Второй задачей было обеспечить 7,7 млрд рублей — плановые переходящие остатки на 2025 год, ориентируясь на прогнозы неосвоения бюджета 2024-го. Эти задачи мы выполнили, — подчеркнул министр.

Он потребовал от министерств и муниципалитетов региона максимально оперативно проанализировать остатки по субсидиям, полученным и не освоенным в 2024 году, и вернуть их до 22 января. По предварительным оценкам, речь идет о 1 млрд рублей.

Напомним, по кассовому исполнению бюджет в 2023 году был исполнен с дефицитом в 18,7 млрд рублей. При этом по доходам он был исполнен на 98,2%, а по расходам — всего на 90,5%. Депутат Владимир Анисимов отмечал, что по итогам исполнения бюджета 2023 года в экономику Новосибирской области не попал каждый десятый запланированный рубль, а также интересовался, не повторится ли ситуация в 2024 году.

Виталий Голубенко не исключал такую возможность.

Губернатор Андрей Травников, комментируя ситуацию с неисполнением расходной части бюджета, отмечал, что большой объем работы, который идет в регионе в последние годы, обострил очевидные проблемы: нехватку ресурсов и специалистов.

— Я считаю, что при формировании бюджета на 2025-2027 годы нужно принципиально определиться: мы продолжим формировать амбициозные бюджеты, которые подталкивают нас к большему объему работы, или вернемся к практике 2017-2018 годов, сделаем бюджет более консервативным и осторожным, но это позволит нам снять вопрос по исполнению бюджета по расходам, — подчеркивал Травников.

Напомним, прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2025 год— 325 млрд 596 млн рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 28,7 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета — 360 млрд 487,5 млн рублей, дефицит областного бюджета — 34 млрд 891 млн рублей.

Основные характеристики областного бюджета на плановый период 2026 и 2027 годов: прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2026 год — в сумме 342,9 млрд рублей, на 2027 год — 365,4 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета на 2026 год — 346,5 млрд рублей, на 2027 год — в сумме 369 млрд рублей. Дефицит областного бюджета на 2026 и на 2027 годы планируется в сумме 3 млрд 656, 5 млн рублей ежегодно.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области изменился подход к работе с концессиями и ГЧП

Фото пресс-службы Министерства образования Новосибирской области.

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Рубрики : Финансы Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : исполнение бюджета


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