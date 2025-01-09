После больничного директора новосибирского цирка отправили работать в кассу

Сегодня после продолжительного больничного на работу вышел директор Новосибирского государственного цирка Сергей Шабанов. В первый рабочий день после долгого и тяжелого лечения его ждало еще одно потрясение: кабинет, принадлежавший ему более двадцати лет, занимала исполнительный директор цирка Марина Тучина, которая и предложила своему непосредственному руководителю разместиться в помещении кассы.

— Да, мне предложили в кассе работать, где кассир сидит, который раньше зарплату выдавал. Не знаю, есть ли там деньги, но знаю, что туда нельзя просто так заходить. Я директор, и это мой законный кабинет. Сейчас идет очередной суд, я подал иск о дискриминации. Согласно Конституции РФ, я имею право на труд. Считаю, что сейчас это право грубо нарушается, — рассказал «Прецеденту» Сергей Шабанов.

При этом, Шабанов уточнил, что ему пообещали предоставить другое помещение, но, когда и какое именно, пока неизвестно.

Напомним, проблемы у Сергея Шабанова начались в прошлом году. По его словам, все началось с того, что «Росгосцирк» передал функции всей дополнительной деятельности в стенах цирка единому оператору, компании «Фудкорт Плюс» из Самары. Таким образом, цирк лишился дополнительного дохода от работы буфетов, продажи сувениров и оказания услуг общественного питания. Директор возмутился этим фактом и заявил о завышенных в разы ценах на всю предлагаемую продукцию. В результате Шабанов обвинил руководство ФКП «Росгосцирк» в коррупции и обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести плановую проверку.

Никакой проверки проведено не было, а вот сам директор цирка оказался на грани увольнения. Помимо этого, его выселили из служебного жилья. В итоге горожане написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой урегулировать конфликт. Перечисляя многочисленные заслуги опального директора, они уточнили, что за последние 10 лет он полностью преобразил местный цирк, который находился на грани закрытия из-за плачевного состояния. Суд тоже встал на сторону Шабанова, в ноябре 2024 года суд признал незаконным его выселение из комнаты в гостинице цирка. Также у директора получилось оспорить два дисциплинарных взыскания работодателя.

Московское руководство «Росгосцирка» категорически отрицает внутрикорпоративный конфликт. В «Росгосцирке» «Прецеденту» рассказывали, что самарским предпринимателям разрешили торговать в фойе цирка с согласия Министерства культуры РФ и ТУ Росимущества НСО, хотя никакого аукциона и конкурсных процедур предварительно не проводилось. Конфликт же с Шабановым федералы объяснили многочисленными нарушениями, выявленными в ходе проверки, в том числе, 2-часовым опозданием директора на работу. После этого скандала «Росгосцирк» и назначил Марину Тучину исполнительным директором цирка.

Ранее редакция сообщала о том, что гимнастка без страховки упала с высоты во время трюка в цирке Новосибирска.