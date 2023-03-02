Компаниям МСБ предлагают кредиты без залога под поручительство Гарантийного фонда НСО

Кредит «Фонд для бизнеса» выдается на инвестиции, пополнение оборотных средств, в т. ч. оплату обеспечительного взноса на участие в тендере/конкурсе, а также на рефинансирование задолженности в другом банке. Сумма — от 500 тысяч рублей. Условия программы позволяют получить несколько кредитов объемом до 20 млн рублей. Залог не требуется, поскольку поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства НСО обеспечивает 50% суммы кредита.

Банк предоставляет кредит и кредитную линию с лимитом выдачи на срок до 5 лет, кредитную линию с лимитом задолженности — до 3 лет. Возможна отсрочка погашения основного долга на 3-6 месяцев.

Напомним также, что в Банке «Левобережный» действует специальное предложение «Попади в десятку». Предприниматели Сибири могут получить кредит на развитие бизнеса под залог недвижимости по ставке 10% годовых.

Уточнить подробности и подать заявку на кредиты можно на сайте банка. За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный».

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