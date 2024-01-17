Пять поликлиник в трех городах и двух поселках откроются в Новосибирской области

Новые поликлиники откроются в Новосибирской области. Так поликлиники появятся в Чулыме, Колывани и в городе Обь, детская поликлиника в Барабинске, комплекс медицинских учреждений поликлинического уровня в рабочем посёлке Краснозерское и хирургический корпус Колыванской ЦРБ.

— На 2024 год заложены бюджетные средства для проведения капитальных ремонтов в стационарах Венгеровской и Баганской центральных районных больниц, — говорится в сообщении.

Средства выделены также на ремонт Центральной клинической больницы СО РАН в Академгородке.

Напомним, что 39 объектов здравоохранения построили в прошлом году в Новосибирской области. 27 из которых ФАПы в отдаленных районах.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область лидирует по объёмам финансирования и выполнения нацпроектов.