За две недели средняя цена на яйца выросла еще на 6 рублей в Новосибирске

По данным Новосибирскстата, на 9 января средняя стоимость десятка яиц в Новосибирской области составляла 142 рубля 80 копеек. Это на 6 рублей дороже, чем 25 января, и на 27 рублей дороже, чем в начале декабря. По сравнению с январем 2023 года средние цены на яйца в Новосибирской области выросли почти на 80%.

Впрочем, в магазинах средний ценник гораздо выше и доходит до 170-200 рублей — в зависимости от категории яиц.

Интересно, что яйца, которые завозят производители из других регионов, стоят дешевле продукции новосибирских птицефабрик. Например, это можно увидеть в «Пятерочке», если сравнить цены на яйца кемеровской птицефабрики ГК «Сибагро» и местных производителей.

— Цены на продукцию сельхозпроизводителей с оптовиками (ритейлом) определяются на торгах, — пояснил редакции Infopro54 один из участников рынка.

На минувшей неделе в интервью «Парламентской газете» генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева сообщала, что отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам — 95-105 рублей. Все остальное — собственные расходы розничных сетей и торговая наценка. По данным союза, в среднем по России в сетевых магазинах яйца сегодня продаются по цене от 130 до 150 рублей за десяток.

Ранее редакция сообщала о том, что численность птицы в хозяйствах региона за 2023 год сократилась на 10,4%, а производство яйца — на 15%.