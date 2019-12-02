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В этом году новосибирцы запросили более 1,5 млн сведений ЕГРН

Кроме того, за 10 месяцев 2019 года региональная Кадастровая палата выдала более 124 тыс. кадастровых планов территории.
  • 02/12/2019, 12:15
В этом году новосибирцы запросили более 1,5 млн сведений ЕГРН

Спрос на выписки из реестра недвижимости вырос почти в два раза: за десять месяцев 2019 года жители региона получили более 1,5 млн выписок, за аналогичный период выдано более 800 тысяч выписок, сообщили в кадастровой палате.

Всего в России за 10 месяцев этого года выдано более 86,25 млн выписок. За аналогичный период прошлого года было выдано немногим более 62,12 млн выписок.

Отмечается, что наиболее востребован физическими и юридическими лицами электронный формат выдачи сведений: более 1,4 млн выписок от общего объема выписок, выданных в регионе за указанный период.

Лидерами среди регионов по предоставлению сведений в электронном формате стали Москва (почти 4,3 млн сведений), Московская область (около 4,1 млн сведений), Санкт-Петербург (около 3,9 млн сведений), Республика Башкортостан (2,1 млн).

Самый популярный вид выписки – о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости: за 10 месяцев в регионе выдано порядка 285 тыс. выписок. Также за указанный период выдано более 240 тыс. сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Кроме того, за 10 месяцев 2019 года региональная Кадастровая палата выдала более 124 тыс. кадастровых планов территории.

Напомним, с 2017 года выписка из ЕГРН – единственный документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости. Чаще всего выписки из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств собственника, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д.

Закон «О государственной регистрации недвижимости» предусматривает возможность получения общедоступной информации об объектах недвижимости по запросам любых лиц. К такой информации относятся сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, а также сведения о переходе прав. Любой человек может запросить из ЕГРН информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости, сколько раз этот объект был предметом сделок, каковы характеристики объекта, есть ли обременения. Важно отметить, что в рамках выдачи общедоступной информации у третьих лиц не окажутся персональные данные собственников.

Граждане могут получить выписку из ЕГРН посредством электронных сервисов на официальном сайте Росреестра, почтового отправления, а также через запрос в МФЦ.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk

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