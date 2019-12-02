Мужчин больше волнуют карьера, спорт и питание

Сегодня среди 585 000 резюме соискателей, размещенных на hh.ru в Новосибирске, 51% принадлежит прекрасному полу. А самыми женскими сферами этого года стали «Бухгалтерия», «Управление персоналом», «Спорт, фитнес, салоны красоты» и «Административный персонал», где мужчин не более 25%, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Отмечается, что 96% опрошенных заявляют, что им приходилось нанимать кандидата определенного пола. Чаще всего подбор кандидатов конкретного пола проводится на позиции неквалифицированного персонала (рабочий, административный и т.п.), а 30% работодателей утверждают, что целенаправленно ищут только мужчин или только женщин на эти позиции постоянно. В целом, чем выше позиция, тем реже на нее ищут кандидата конкретного пола. Основные причины того, что рекрутеры ведут отбор кандидатов на основании их пола, заключаются в требованиях заказчика и особенностях должностных обязанностей.

— Среди работодателей все еще популярно опасение, что женщина может выйти на работу и быстро уйти в декрет. Видимо, поэтому работодатели при приеме на работу считают нужным задать вопрос о перспективах появления у них детей и вообще семейном положении. 62% считают, что мужчинам такой вопрос задавать не надо (33% при этом считают, что нужно). Что касается кандидатов-женщин, то 66% опрошенных представителей компаний считают, что такой вопрос задавать нужно (26% — «точно нужно», 40% — «скорее нужно»). Представители крупных компаний (России и зарубежных» реже считают, что такие вопросы нужно задавать, — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук.

Исходя из практики работодателей, при приеме на работу и мужчин, и женщин такие аспекты, как развитие и обучение волнуют одинаково часто. Кандидатов-мужчин, по мнению представителей компаний, чаще волнуют карьерные перспективы, компенсация занятий спортом и оплата питания / проезда. Женщин же чаще волнует возможность гибкого графика, наличие ДМС, программы и предложения для семей сотрудников, комфортность офиса и возможность привести детей на работу.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan