В этом году Новосибирск отпразднует день рождения в парках и скверах

2022 год объявлен президентом РФ Годом сохранения национальной культуры – концепция Дня города «Новосибирск гостеприимный» вписывается в объявленный формат: вся Россия – в гости к нам.

Основной, объединяющей площадкой Дня города в этом году станет Михайловская набережная, где 26 июня в 9-00 начнётся городская зарядка с чемпионами. Далее в 10-00 на главной сцене состоится торжественное открытие Дня города с участием официальных лиц области и города. В течение всего дня здесь будут представлены концертные программы, подготовленные управлением культуры, управлением молодёжной политики совместно с радиостанцией «Городская волна». Завершится праздник на набережной концертом с участием звёзд «МузТВ» и традиционным фестивалем фейерверков на реке Оби «Огни родного города» в в 22-45.

В Театральном и Первомайском скверах будут организованы яркие фотозоны. На площадке у ГПНТБ запланирована работа выставки достижений народного хозяйства, подготовленной департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии. В Нарымском сквере пройдёт традиционный городской фестиваль «Кино на траве». В парке культуры и отдыха «Центральный» планируется фестиваль «Под открытым небом», в рамках которого состоятся открытые мастер-классы музыкальной импровизации, работа интерактивной музыкальной инсталляции «Музыка новосибирского метро», пикник–психологический тренинг с применением нейрографии, игротека с настольными играми, площадка для пленэра, музыкальные этюды и интерактивы актёрского мастерства на сценической зоне.

На площадке парка культуры и отдыха «Берёзовая роща» будет представлена программа «Активный город» с участием ТОСов, ветеранских организаций и национально-культурных автономий. На левом берегу в парках им. Кирова и Затулинском пройдут программы, аналогичные программе на набережной. В Советском районе празднование состоится на площадке у ДК «Академия», в Калининском – у ДК им. М. Горького, в Первомайском – у Дома молодёжи.

Традиционное торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые 129-летию Новосибирска, состоятся накануне Дня города, в субботу, 25 июня, в концертном комплексе им. В. Маяковского. Также запланировано открытие Заельцовского парка после масштабной реконструкции.