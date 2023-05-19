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В этом году в Новосибирске отремонтируют 222 придомовых территории

  • 19/05/2023, 10:56
В этом году в Новосибирске отремонтируют 222 придомовых территории
Ход работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

В Новосибирске приступили к благоустройству придомовых территорий. В этом году по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» отремонтируют 119 дворов. В их числе – придомовая территория у дома № 10 на ул. Лазурной. Ход работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

 «В этом году 250 млн рублей выделено из бюджета Новосибирска на благоустройство дворов по наказам депутатам. Деньги будут направлены на ремонт 119 объектов, все контракты по ним заключены. На фоне масштабных ремонтных работ, проводимых в городе, этот объект не самый сложный, но он касается комфортной жизни людей. Проблема для жителей – отсутствие парковки и возможности подъехать к своему подъезду. Мы прислушались к их мнению и пошли навстречу – был разработан проект, согласно которому будут обустроены парковочные места, отремонтирован проезд для свободного выезда автомобилей», – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В рамках городской муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» в феврале 2023 года был заключен контракт на благоустройство придомовой территории дома № 10 на ул. Лазурной в Октябрьском районе на сумму 5,9 млн рублей. Подрядчик – ООО «Масстройэлит». Общая площадь объекта по ремонту проезда – 1300 кв. м, по парковкам – 777 кв. м. Сегодня на территории дома ведется ремонт проезда, устанавливается дорожный бордюр, далее планируется обустройство парковочного кармана.

Как сообщила заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска Наталья Коженкова, поздняя весна повлияла на сроки начала ремонтных работ по благоустройству придомовых территорий. Так как грунты оттаивают дольше обычного, то к работам смогли приступить только в начале мая.

«Всего по программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» будет отремонтировано 119 объектов, по программе «Формирование современной городской среды» – 41. Количество дворов, подлежащих ремонту, не окончательное», – отметила Наталья Коженкова.

Мэр Анатолий Локоть напомнил, что на благоустройство придомовых территорий из областного бюджета также были выделены денежные средства в размере 255 млн рублей – 62 объекта в Новосибирске будет отремонтировано за счет этих средств.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт придомовых территорий Мэрия Новосибирска власть Анатолий Локоть


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