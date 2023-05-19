Новосибирцы получат повестки на военные сборы

Указ президента РФ о призыве в 2023 году пребывающих в запасе граждан РФ на прохождение военных сборов в Вооруженных Силах РФ был подписан 10 мая. В нем не указаны ни сроки начала сборов, ни точная дата, ни количество людей, которых планируется призвать.

Отмечается, что сборы находящихся в запасе граждан, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно.

Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.05.2023), на сборы призовут граждан из запаса: прошедших срочную службу, выпускников военных кафедр, не прошедших срочную службу (из-за освобождения, отсрочки или без законных оснований для этого), резервистов (которые находятся в мобилизационном резерве).

Продолжительность сборов не может превышать два месяца, а в случае неявки в военкомат в течение двух суток после получения повестки грозит административная ответственность (штраф от 500 до 3 тысяч рублей). По сообщениям некоторых сми, новосибирцы начали получать повестки 18 мая. В областном военкомате эту тему не комментируют. Редакция направила запрос в Центральный военный округ.

При этом, в Екатеринбурге на электронные почтовые ящики стали поступать письма с темой «Мобилизационное предписание». Об этом сообщает портал E1.RU. К сообщению, как правило, прикреплен заархивированный файл, внутри которого спрятан опасный компьютерный вирус.

Напомним, месяц назад был принят закон об электронных повестках. Однако, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в 2023 году врученной будет считаться только бумажная повестка, а электронная системы воинского учета будет формироваться до 2025 года.

Ранее редакция рассказывала о новых правилах призыва.