В финал вышли два претендента на пост мэра Красноярска

Сегодня, 9 сентября, комиссия по выборам мэра Красноярска назвала двух кандидатов, которые проходят в «третий тур». Владислав Логинов и Вадим Войцеховский лидеры по числу баллов: 1734 против 1532.

Вадим Войцеховский глава Центрального района Красноярска. Войцеховский служил в армии, затем в МВД России. С 2007 по 2016 Войцеховский занимался бизнесом, а затем руководил краевым государственным казённым учреждением «Краевое транспортное управление», был заместителем министра транспорта Красноярского края. В 2018 году пришел работать в мэрию города, а в апреле 2019 — возглавил районную администрацию.

Владислав Логинов в настоящий момент исполняет обязанности главы города. До прихода в мэрию Красноярска он работал на руководящих должностях в сфере дорожного хозяйства, затем ушел в бизнес, а в 2015 году пришел работать в администрацию города. Он был главой Советского и Свердловского районов Красноярска, в 2017 году попытался стать мэром, но в последний момент снялся с выборов в пользу Сергея Еремина, став его первым заместителем. После ухода мэра в отставку, Логинов временно исполняет его обязанности.

Напомним, 8 и 9 сентября прошли заседания специальной комиссии по выбору мэра Красноярска. Для проведения была сформирована комиссия, которая состоит из депутатов и представителей краевого правительства. Всего на место градоначальника претендовал 21 кандидат. Окончательное решение о кандидатуре мэра примут депутаты Горсовета на тайном голосование, которое состоится 24 сентября.

Ранее редакция сообщала о казусах, которые возникли в ходе презентации программ двух претендентов на пост мэра Красноярска.