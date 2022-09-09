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В финал вышли два претендента на пост мэра Красноярска

  • 09/09/2022, 16:06
Выборы мэра Красноярска
19 кандидатов отсеялись на защите программ.

Сегодня, 9 сентября, комиссия по выборам мэра Красноярска назвала двух кандидатов, которые проходят в «третий тур». Владислав Логинов и Вадим Войцеховский лидеры по числу баллов: 1734 против 1532.

Вадим Войцеховский глава Центрального района Красноярска. Войцеховский служил в армии, затем в МВД России. С 2007 по 2016 Войцеховский занимался бизнесом, а затем руководил краевым государственным казённым учреждением «Краевое транспортное управление», был заместителем министра транспорта Красноярского края. В 2018 году пришел работать в мэрию города, а в апреле 2019 — возглавил районную администрацию.

Владислав Логинов в настоящий момент исполняет обязанности главы города. До прихода в мэрию Красноярска он работал на руководящих должностях в сфере дорожного хозяйства, затем ушел в бизнес, а в 2015 году пришел работать в администрацию города. Он был главой Советского и Свердловского районов Красноярска, в 2017 году попытался стать мэром, но в последний момент снялся с выборов в пользу Сергея Еремина, став его первым заместителем. После ухода мэра в отставку, Логинов временно исполняет его обязанности.

Напомним, 8 и 9 сентября прошли заседания специальной комиссии по выбору мэра Красноярска. Для проведения была сформирована комиссия, которая состоит из депутатов и представителей краевого правительства. Всего на место градоначальника претендовал 21 кандидат. Окончательное решение о кандидатуре мэра примут депутаты Горсовета на тайном голосование, которое состоится 24 сентября.

 

Ранее редакция сообщала о казусах, которые возникли в ходе презентации программ двух претендентов на пост мэра Красноярска. 

Фото с сайта горсовета Красноярска

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Красноярск

Теги : Выборы мэра Красноярска


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