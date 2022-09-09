Sony Music с песнями покинет РФ, Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября закроют въезд для россиян с шенгенскими визами, Boeing отказался от российского алюминия

Через полгода после того, как работа была американской звукозаписывающей студии была поставлена на паузу, компания Sony Music приняла окончательное решение покинуть Россию, пишет Billboard со ссылкой на заявление компании.

В Sony Music Group причинами ухода назвали военные действия на Украине, которые все еще продолжаются, а также усиление антироссийских санкций.

— Мы больше не можем продолжать присутствие в России, — цитирует издание Billboard музыкальную компанию.

В компании отметили, что российское подразделение вместе с сотрудниками станут подконтрольными новому юрлицу, созданному экс-директором Sony Music Entertainment Russia Ариной Дмитриевой. При этом музыкальные композиции международных исполнителей уберут со всех стриминговых платформ.

С 19 сентября в Эстонию Латвию, Литву и Польшу не смогут попасть россияне с шенгенскими визами, даже из других стран ЕС. Об этом заявил глава эстонского МИД.

Урмас Рейнсалу добавил, что ограничения касаются только путешественников с туристическими визами, но исключения возможны в отношении дальнобойщиков, дипломатов и граждан, которые въезжают, чтобы увидится с семьей или по иным гуманитарным причинам.

Напомним, с инициативой не пускать россиян в Европу выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что ограничение должно «призвать к ответственности» всех граждан страны.

Американская корпорация Boeing, выпускающая авиационную и космическую технику перестала приобретать алюминий из РФ.

Весной компания закрыла офисы в РФ, перестала приобретать титан, поставлять детали и ремонтировать самолеты.

До СВО на «Русал» приходилось около 6% мирового выпуска алюминия.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Власти РФ принимают ответные меры.