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Sony Music с песнями покинет РФ, Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября закроют въезд для россиян с шенгенскими визами, Boeing отказался от российского алюминия

  • 09/09/2022, 17:31
Автор:
санкции против РФ
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 9 сентября.

Через полгода после того, как работа была американской звукозаписывающей студии была поставлена на паузу, компания Sony Music приняла окончательное решение покинуть Россию, пишет Billboard со ссылкой на заявление компании.

В Sony Music Group причинами ухода назвали военные действия на Украине, которые все еще продолжаются, а также усиление антироссийских санкций.

— Мы больше не можем продолжать присутствие в России, — цитирует издание Billboard музыкальную компанию.

В компании отметили, что российское подразделение вместе с сотрудниками станут подконтрольными новому юрлицу, созданному экс-директором Sony Music Entertainment Russia Ариной Дмитриевой. При этом музыкальные композиции международных исполнителей уберут со всех стриминговых платформ.

С 19 сентября в Эстонию Латвию, Литву и Польшу не смогут попасть россияне с шенгенскими визами, даже из других стран ЕС. Об этом заявил глава эстонского МИД.

Урмас Рейнсалу добавил, что ограничения касаются только путешественников с туристическими визами, но исключения возможны в отношении дальнобойщиков, дипломатов и граждан, которые въезжают, чтобы увидится с семьей или по иным гуманитарным причинам.

Напомним, с инициативой не пускать россиян в Европу выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что ограничение должно «призвать к ответственности» всех граждан страны.

Американская корпорация Boeing, выпускающая авиационную и космическую технику перестала приобретать алюминий из РФ.

Весной компания закрыла офисы в РФ, перестала приобретать титан, поставлять детали и ремонтировать самолеты.

До СВО на «Русал» приходилось около 6% мирового выпуска алюминия.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Власти РФ принимают ответные меры.

Фото: pixabay.com — Ralphs_Fotos

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции визы бизнес


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