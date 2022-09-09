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В новой академии Новосибирска будут готовить организаторов похорон и бальзамировщиков

  • 09/09/2022, 15:26
Автор:
Ритуальные услуги
Эти специалисты рынка ритуальных услуг востребованы по всей России и даже за рубежом.

На базе АО «Мемориальная служба ИМИ» открылась Академия ритуального мастерства «Белый путь», где специалистов ритуальной службы готовят по таким направлениям, как руководитель ритуального предприятия, организатор похорон (агент), маркетинг в ритуальной сфере, танатопрактик-бальзамировщик и церемониймейстер (ведущий похорон). Для этой образовательной деятельности на рынке ритуальных услуг, как сообщают в компании, уже получена лицензия Министерства образования Новосибирской области и статус учреждения по повышению квалификации. Обучение проводится в группах численностью 4 6 человек, и для его прохождения с последующим удостоверением достаточно только среднего образования.

Как рассказала в комментарии Infopro54 руководитель центра Юлия Карпович, профессиональную подготовку и повышение квалификации специалисты ритуальной отрасли получали и ранее. Однако готовящиеся изменения в федеральное законодательство, регулирующее отрасль, предписывают, что одним из условий занятия организации похоронной деятельностью являются специально обученные сотрудники, имеющие образование и повышенную квалификацию.

Наш центр не первый в России, рассказывает Юлия Карпович. Учились всегда где-то на выезде. Кроме того, учились на практике методом профессиональной стажировки непосредственно здесь. А сейчас как раз работаем на внешний рынок с выдачей удостоверений.

По словам собеседницы издания, в лицензированном центре уже прошли подготовку специалисты рынка ритуальных услуг из Томской, Кемеровской, Иркутской областей. Не исключено и расширение спектра специальностей для подготовки.

Почему бы и нет? Если будет спрос, то мы хотим не только отвечать на спрос, но и будем пытаться формировать этот спрос на рынке ритуальных услуг, сообщает Карпович.

Отметим, что образовательный центр, имеющий лицензию частного учреждения дополнительного образования с похожими специальностями, уже действует в Новосибирске на протяжении более десяти лет. Как рассказал корреспонденту Infopro54 исполнительный директор центра Борис Якушин, здесь уже прошли подготовку более тысячи специалистов как самой компании, так и участников рынка ритуальных услуг из других регионов России и даже зарубежья.

Единственное, что сейчас, после смерти Сергея Борисовича (Якушин. — основатель Новосибирского крематория. — Ред.), основателя учебного центра, мы его просто переоформили, говорит собеседник издания. А так здесь уже проучились более тысячи человек из Москвы, Казахстана. Периодически учатся из Минска. Сегодня закончились занятия у специалистов Томского крематория.

Напомним, что в прошлом году представители ритуальной сферы заявляли о дефиците государственного регулирования отрасли по ряду направлений.

 

Ранее редакция сообщала, какие специальности в Новосибирске наиболее востребованы у выпускников школ.

 

Фото предоставлено Юлией Карпович

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Рубрики : Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : ритуальные услуги организация похорон образование


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