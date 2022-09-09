В новой академии Новосибирска будут готовить организаторов похорон и бальзамировщиков

На базе АО «Мемориальная служба ИМИ» открылась Академия ритуального мастерства «Белый путь», где специалистов ритуальной службы готовят по таким направлениям, как руководитель ритуального предприятия, организатор похорон (агент), маркетинг в ритуальной сфере, танатопрактик-бальзамировщик и церемониймейстер (ведущий похорон). Для этой образовательной деятельности на рынке ритуальных услуг, как сообщают в компании, уже получена лицензия Министерства образования Новосибирской области и статус учреждения по повышению квалификации. Обучение проводится в группах численностью 4— 6 человек, и для его прохождения с последующим удостоверением достаточно только среднего образования.

Как рассказала в комментарии Infopro54 руководитель центра Юлия Карпович, профессиональную подготовку и повышение квалификации специалисты ритуальной отрасли получали и ранее. Однако готовящиеся изменения в федеральное законодательство, регулирующее отрасль, предписывают, что одним из условий занятия организации похоронной деятельностью являются специально обученные сотрудники, имеющие образование и повышенную квалификацию.

— Наш центр — не первый в России, — рассказывает Юлия Карпович. — Учились всегда где-то на выезде. Кроме того, учились на практике методом профессиональной стажировки непосредственно здесь. А сейчас как раз работаем на внешний рынок с выдачей удостоверений.

По словам собеседницы издания, в лицензированном центре уже прошли подготовку специалисты рынка ритуальных услуг из Томской, Кемеровской, Иркутской областей. Не исключено и расширение спектра специальностей для подготовки.

— Почему бы и нет? Если будет спрос, то мы хотим не только отвечать на спрос, но и будем пытаться формировать этот спрос на рынке ритуальных услуг, — сообщает Карпович.

Отметим, что образовательный центр, имеющий лицензию частного учреждения дополнительного образования с похожими специальностями, уже действует в Новосибирске на протяжении более десяти лет. Как рассказал корреспонденту Infopro54 исполнительный директор центра Борис Якушин, здесь уже прошли подготовку более тысячи специалистов как самой компании, так и участников рынка ритуальных услуг из других регионов России и даже зарубежья.

— Единственное, что сейчас, после смерти Сергея Борисовича (Якушин. — основатель Новосибирского крематория. — Ред.), основателя учебного центра, мы его просто переоформили, — говорит собеседник издания. — А так здесь уже проучились более тысячи человек из Москвы, Казахстана. Периодически учатся из Минска. Сегодня закончились занятия у специалистов Томского крематория.

Напомним, что в прошлом году представители ритуальной сферы заявляли о дефиците государственного регулирования отрасли по ряду направлений.

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