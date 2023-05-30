2 июня в главном здании Краеведческого музея открывается выставка «Магия Востока» из фондов Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера.

Восток – одна из основ современной цивилизации. Пять тысячелетий назад здесь уже существовало земледелие, происходило становление металлургии и государственности. Восток дал миру бумагу, книгопечатание, порох, фарфор, шёлк; здесь берут начало мировые религии и популярные философские идеи. Благодаря тесным политическими, экономическими и культурным контактам эти изобретения проникли в европейские страны, существенно повлияв на западную цивилизацию.

Не могла не испытать этого влияния и Россия, издавна граничившая со странами Востока. Накопленные в результате экспедиций XIX века знания дали начало отечественному востоковедению, а торговые и культурные связи принесли в Российскую Империю моду на восточные вещи.

Посетители смогут познакомиться с декоративно-прикладным искусством Китая и Японии, увидеть знаменитый восточный фарфор, вазы в технике перегородчатой эмали, предметы из кости и дерева. Широко представлены религиозно-философские системы – конфуцианство, даосизм и буддизм. Словно «инь» и «янь», на выставке соседствуют роскошные японские кимоно и предметы из кабинета «ученого мужа», веера и холодное оружие, скульптура и графика.

На выставке также экспонируются предметы из фондов Новосибирского краеведческого музея, дополняя многие тематические разделы.

Выставка продлится до 20 августа 2023 года.

Без возрастных ограничений