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«Восстановить платежеспособность невозможно»: учредитель объяснил ситуацию с банкротством Клиники НИИТО

  • 30/05/2023, 10:58
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Банкротство клиники НИИТО
И сообщил, что готов оказать пациентам автономной некоммерческой организации необходимую помощь и поддержку.

— 17 мая 2023 года на собрании кредиторов было принято решение о введении внешнего управления в АНО «Клиника НИИТО». Однако из анализа финансового состояния клиники следует, что восстановить её платёжеспособность невозможно; и она не сможет полностью погасить задолженность перед кредиторами, — говорится в комментарии пресс-службы ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна».

В пресс-службе напомнили, что Автономная некоммерческая организация «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» (АНО «Клиника НИИТО») создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Сегодня институт является единственным учредителем АНО, однако организации являются разными юридическими лицами, они ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга.

В течение 2018-2019 гг. учредителями АНО «Клиника НИИТО» являлись пять юридических и физических лиц. В этот период сформировалась существенная задолженность перед несколькими кредиторами, что впоследствии стало основанием обращения в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

Клиника НИИТО в Новосибирске стала банкротом

Клиника НИИТО в Новосибирске стала банкротом

В 2020 году в АНО произошли кадровые изменения, и была назначена новая администрация клиники. Она провела тщательный аудит — и на его основе разработала и начала реализацию антикризисного плана. Но, несмотря на исчерпывающие действия по стабилизации экономической ситуации, организации не удалось полностью выплатить долг в течение установленного срока, отмечают в пресс-службе учредителя.

Кроме того, в результате действий ряда аффилированных кредиторов на протяжении двух лет финансово-хозяйственная деятельность клиники оказалась заблокирована. Также АНО «Клиника НИИТО» оказалась под угрозой выселения из здания по ул. Фрунзе, 19А вследствие значительного завышения стоимости аренды помещений. Изложенные обстоятельства воспрепятствовали полной реализации антикризисного плана.

— В настоящий момент решением суда в АНО «Клиника НИИТО» введена конкурсная процедура, назначен исполняющий обязанности конкурсного управляющего.

ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России как учредитель АНО «Клиника НИИТО» действует в интересах людей, нуждающихся в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, — говорится в сообщении федерального центра НИИТО. — Поэтому федеральный институт готов оказать пациентам необходимую помощь и поддержку.

По данным Seldon.Basis, выручка компании за 2022 год составила 622 млн руб (+3%), чистая прибыль — составила 14,8 млн руб (-6,8 млн). На сервисе поясняется, что прибыль упала за последний год отчетности из-за снижения доходов, не связанных с основной деятельностью. Стоимость имущества –почти  544,5 млн руб (+7%) Стоимость имущества увеличилась благодаря наращиванию объема текущей деятельности. У компании 11 действующих лицензий по основному виду деятельности, а также 2 действующих патента. Компания приняла участие в 56 арбитражных разбирательствах, из них в 17 являлась истцом, в 31 — ответчиком. Заключила 487 контрактов в качестве поставщика. Чаще всего контракты заключались c ГБУЗ НСО «ККДП № 27» (основной заказчик). Директор АНО — Андрей Башаров.

Ранее редакция сообщала, что имущество Клиники НИИТО может быть передано государству

Фото Infopro54

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Рубрики : Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : Банкротство клиники НИИТО


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