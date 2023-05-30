Подрядчика для организации детского праздника ищут в Новосибирске

Новосибирская городская дирекция творческих программ разместила несколько заявок на торги по определению подрядчика для организации праздничных мероприятий в День Защиты детей. Начальная цена одного лота — 420 тыс руб. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок. В качестве предмета договора обозначены услуги по техническому обеспечению мероприятия — концертная программа, посвященная Международному Дню защиты детей на Михайловской набережной.

— Техническое обеспечение системы подвеса и сценических металлоконструкций, баннер-сетка (задник, фронтон сцены) на дату проведения мероприятия, — говорится в техзадании к будущему подрядчику. — Осуществить доставку, монтаж, демонтаж оборудования и техническое сопровождение работы оборудования на весь период проведения мероприятия и гарантировать безопасность эксплуатации оборудования. Упоминание об оборудовании имеет рекомендательный характер. Исполнителем может быть представлено оборудование аналогичное по характеристикам и классу не ниже рекомендованного.

Вторым лотом на 300 тыс. руб обозначена непосредственно праздничная программа.

— Исполнитель обязуется: организовать работу ведущих, дирижера, творческих исполнителей и творческих коллективов во время проведения мероприятия 01.06.2023 г., организовать запись фонограмм песен в звукозаписывающей студии для мероприятия, рганизовать написание хоровой партитуры (нотный текст) для мероприятия, согласовать с заказчиком все организационные вопросы, связанные с выполнением сторонами взятых на себя обязательств, — говорится в конкурсной документации.

Сегодня, 30 мая, последний день подачи заявок. Праздничная программа, посвящённая Дню защиты детей, пройдёт 1 июня на Михайловской набережной с 12 до 16 часов.

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