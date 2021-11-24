В горсовете Новосибирска затосковали по «коммунизму»

Банальная, но тем не менее такая значимая для городской жизни процедура, как установка дорожных знаков и организация искусственных неровностей на некоторых из аварийно-опасных участков, стала для городских властей, едва ли не нереальной проблемой, хотя самих работ требуется всего ничего, а затрат, как говорится, на копейки — максимум на 10-12 тысяч рублей. В этом убедились депутаты горсовета Новосибирска, получившие во время выборной кампании соответствующие наказы от жителей своих округов. Даже после согласования наказов с профильными подразделениями мэрии выяснилось: далеко не факт, что это будет воплощено в жизнь.

— У меня есть наказ жителей микрорайона «Флотский» — установить знак ограничения скорости, чтобы было комфортно и безопасно, — приводит пример своего округа депутат Леонид Рыбин (независимый). — Там уже сбивали ребенка. У меня много обращений, которые не требуют больших финансовых вложений, но они важны в плане безопасности людей: организация переходов, установка знаков. На ул. Чекалина машины передвигаются с серьезной скоростью, до 80 км/ч, там же ходят люди. Я разговаривал с депутатами — у многих на округе аналогичная ситуация.

Как следует из ответов муниципальных чиновников депутатам, нужно получить «добро» не только от исполнительной власти, но еще от ряда «контор», против которых городские чиновники в настоящее время бессильны. Особенно, как отмечают депутаты, из подразделений мэрии в этом преуспел департамент транспорта.

— Дорожные знаки по ограничению скорости устанавливаются в тех местах, где идет концентрация ДТП, — отвечает замначальника департамента Олеся Богомазова. — На Флотской концентрации такой нет. Чтобы установить знак ограничения скорости, необходима фото- и видеофиксация. Здесь нет концентраций ДТП, с пострадавшими тем более. Давайте как-то комплексно подходить к этому. У нас есть ГОСТ, у нас есть СНиП, обязывающие устанавливать те или иные ограничения.

Еще одним аргументом, озвученным чиновницей против выполнения элементарных дорожных работ по наказам депутатов, стал финансовый вопрос. Ранее полученные решения судов не в пользу муниципалитета и предписания ГИБДД на устранения тех или иных нарушений в дорожной отрасли съедают значительную часть бюджетных лимитов по линии департамента.

— Не факт, что мы сможем выполнить (Работы по наказам. — Ред.), — говорит Богомазова. — Они будут рассмотрены после исполнения решений судов и предписаний ГИБДД. У нас есть решения судов в рамках освещения, разметки, установки знаков, ремонта тротуаров, строительства дорог. Есть предписания ГИБДД, которые мы должны исполнить в срок от 3 до 30 дней. Чтобы сейчас исполнить все решения судов и предписания ГИБДД, нам нужны 450 млн рублей, из которых 189 млн касаются только остановочных павильонов. Не потому что мы не хотим это делать.

Эти аргументы не удовлетворили депутатов.

— Слушайте, а как при коммунизме ставили знаки, когда не было еще этих видеокамер? — недоумевает председатель комиссии по наказам Александр Бурмистров (КПРФ). — Понятно, что в приоритете все эти вещи с ГИБДД и предписаниями, но как-то странно все работает. Вот у нас есть департамент ЖКХ — ни одного сбоя. Мы вроде бы видим 40 млн на тротуары, но в то же время их нет — все нужно раздать по предписаниям. Картинки не складываются. По другим ГРБСам меньше предписаний — и, соответственно, более понятно. То есть комиссия по наказам избирателей находится в здании ГИБДД, а ГИБДД выполняет наши функции?

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время в перечне наказов находятся 1,1 тысячи текущих и 1 — капитального характера. Из них 584 наказа планируется реализовать по линии администраций районов на общую сумму почти 104 млн рублей, из которых около 40 млн — собственные средства районов, а остальное — дополнительно выделенные средства. В 2022 году на каждый округ распределено не менее 1,3 млн рублей. По линии департамента транспорта запланированы к исполнению 179 наказов на общую сумму почти 73 млн, в том числе освещение — 58 наказов (9 млн), установка дорожных знаков — 5 (6,4 млн), ремонт дорог частного сектора — 45 (50 млн), организация пассажирских перевозок — 32.