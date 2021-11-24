Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны COVID-19 в России

Специалисты Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети сделали прогноз по четвертой волне COVID-19 в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

— Специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад, — заявили там.

Вероятность прогноза оценивается в 93%. При этом отмечается, что пик может наступить на несколько дней раньше, так как ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее.

Компания Promobot основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший в Европе производитель автономных сервисных роботов, которые трудятся в 43 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников.