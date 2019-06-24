Энергетики СГК приступили к капитальному ремонту теплотрассы по улице Мира

В понедельник, 24 июня в 1-00 ночи специалисты новосибирского теплотранспортного подразделения Сибирской генерирующей компании приступили к отключению теплотрассы по ул. Мира в районе остановки «Оловокомбинат» для подготовки к капремонту этого участка, а также для создания временной схемы горячего водоснабжения на время работ.

Из-за работ на теплосети будет отсутствовать горячая вода с 24 июня до 8-00 26 июня в 270 домах на улицах: Комсомольская, Чигорина, Герцена, С. Кожевникова, Аникина, Урманова, Бетонная, Мира. За это время будет смонтирована временная схема подачи горячей воды потребителям. Это позволит обеспечить горячее водоснабжение жителей в течение периода капитального ремонта теплотрассы. На улице Мира энергетикам предстоит заменить 268 метров теплотрассы диаметром 800 мм. Работы по капитальному ремонту и благоустройству участка планируется завершить до середины июля.

Мэрия и управляющие компании заранее предупреждены об отключениях.

Сибирская генерирующая компания приносит свои извинения горожанам за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ на теплосетях. Это необходимо для их подготовки к следующему отопительному сезону и позволит минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла и горячей воды в зимний период.

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Фото: пресс-служба СГК