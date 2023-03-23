В Госдуме одобрили и рекомендовали к принятию в I чтении законопроект о трудоустройстве подростков с 14 лет

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект об упрощении трудоустройства подростков с 14 лет, передает ТАСС.

Напомним, что прошлой осенью депутаты от фракции «ЕР» внесли на рассмотрение палаты законопроект, который упрощает трудоустройство несовершеннолетних.

Авторы инициативы предложили исключить необходимость получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, в свободное от получения образования время.

При соблюдении вышеуказанных условий достаточно будет согласия одного из родителей или законного представителя.

Также, согласно документу, предлагается упразднить необходимость согласовывать расторжение трудового договора с госинспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних и освободить работодателя от обязанности за свой счет осуществлять предварительный медосмотр несовершеннолетнего работника при трудоустройстве, если имеются результаты недавнего медосмотра.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирских ТЦ появятся социальные патрули для контроля подростков.

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