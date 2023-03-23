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Объем ремонта дорог в Новосибирской области за пять лет вырос в 1,7 раз

  • 23/03/2023, 11:13
власть
При этом объем финансирования дорожной деятельности в регионе за счет средств федерального бюджета вырос с 7,5 млрд рублей.

В Новосибирской области подводят итоги развития дорожной отрасли за несколько лет.

Объем финансирования дорожной деятельности в регионе за счет средств федерального бюджета вырос с 7,5 млрд рублей, за 2013-2017 гг., до 46,6 млрд рублей, в 2018-2022 гг., то есть более чем в 6 раз.

В период с 2018 по 2022 годы приведено в нормативное состояние более 2,5 тысячи км автомобильных дорог, что в 1,7 раза больше, чем в предшествующие пять лет.

Не менее важной задачей является создание комфортного транспортного сообщения как внутри Новосибирской агломерации, так и с соседними областями. В этих целях для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города Новосибирска и сокращения времени поездки для жителей за прошедшие пять лет проведены работы на всех основных направлениях выезда из города, выполнена реконструкция автомобильных дорог протяженностью 52,4 км и ремонт 73,7 км. За период с 2018 по 2023 годы финансирование города Новосибирска в области дорожной деятельности за счет средств областного бюджета выросло в 2,5 раза.

Кроме того, в 2021 году возобновлено строительство Восточного обхода города Новосибирска. В настоящее время пиковые значения интенсивности движения по автомобильным дорогам местного значения в районе Академгородка и города Бердска достигают 68 тысяч автомобилей в сутки. Строительство Восточного обхода обеспечит перенаправление транзитного автомобильного транспорта с федеральных автомобильных дорог в обход улично-дорожной сети города Новосибирска и снизит негативное влияние транспорта на окружающую среду. Завершение строительно-монтажных работ по I этапу запланировано в ноябре 2024 года.

В 2023 году завершается строительство 4-го мостового перехода через р. Обь. Реализация объекта позволит обеспечить удобную транспортную связь между центральными районами Новосибирска на правом берегу реки Оби с районами в Южной и Юго-западной части города на левом берегу.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт власть Андрей Травников


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