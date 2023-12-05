Патент новосибирского Сибэлектротерма выставлен на публичку

Конкурсный управляющий АО «Сибирский завод электротермического оборудования» (АО «Сибэлектротерм») Сергей Лебедев сообщил о признании несостоявшимися повторные электронные торги от 29 ноября 2023 года и объявил о проведении электронных торгов посредством публичного предложения. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Начальная цена лота составляет 288,9 тысяч рублей.

На торги выставлен патент на изобретение RU №2464748 (Плазмотрон струйно-плавильный). Он был зарегистрирован в 2010 году. Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам для нагрева газов до высоких температур с помощью электрической дуги, и может использоваться в плазмохимических, металлургических процессах, в частности, для выплавки ферросплавов, уничтожения бытовых и техногенных отходов, а также в исследовательских целях.

Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 11 декабря 2023 года по 5 февраля 2024 года. В ходе торгов при отсутствии заявок начальная цена на лот будет снижаться каждые 5 рабочих дней на 10% до 40% от начальной цены. Итоги аукциона будут подведены 6 февраля 2024 года.

Ранее товарный знак и конструкторскую документацию должника выкупила новосибирская компания ООО «ЭДВАЙС» за 7,9 млн рублей. Однако, согласно документации, компания не стала заключать договор купли-продажи. 11 сентября документ подписан с ООО НПП «Сибэлектротерм», которое являлось вторым участником торгов.

АО «Сибэлектротерм» — единственный за Уралом завод, работавший на рынке электрометаллургического оборудования с 1945 года. Совладелец завода — его бывший гендиректор Олег Утиралов. В июле 2023 года Кировским районным судом г. Новосибирска в отношении него вынесен обвинительный приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, со штрафом в размере 500 000 рублей. Также с него взыскан ущерб в пользу ОАО «Сибэлектротерм» в размере 1,9 млн рублей. «Сибэлектротерм» был признан банкротом в сентябре 2017 года. Размер установленных требований кредиторов — более 1 млрд руб. В настоящее время завод не работает. На его территории расположено более 120 тыс. кв. м цехов.

Ранее редакция сообщала, что суд оставил без изменений приговор экс-советнику гендиректора Сибэлектротерм Олегу Утиралову.