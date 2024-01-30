В Госдуме предложили снизить плату за ЖКУ для пенсионеров и многодетных семей

По инициативе депутатов партии ЛДПР законопроект об установке федерального стандарта допустимой доли расходов россиян на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в размере 15% от общего дохода рассмотрит кабмин, передает «Российская газета». При этом, согласно документу, для одиноких пенсионеров и многодетных семей доля таких расходов должна составлять не выше 10% от общего дохода.

На сегодняшний день данный федеральный стандарт составляет 22%, между тем, каждый регион устанавливает норму индивидуально.

В случае, если расходы превышают норму, граждане вправе обратиться за субсидией. Инициаторы законопроекта подчеркнули, что в ряде субъектов, где уровень жизни низкий, расходы граждан на оплату ЖКУ выше, чем в регионах с более высоким уровнем.

Ранее редакция сообщала, что Госдума одобрила закон о защите граждан от недобросовестных управляющих компаний в сфере ЖКХ.