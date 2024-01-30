Автомобиль влетел в супермаркет в Новосибирске

В Калининском районе на улице Объединения, 29 водитель автомобиля влетел в супермаркет.

— Пострадал магазин «Мария-Ра», — говорится в сообщении группы «АСТ-54» в Вконтакте.

Водитель Havalа врезался в дверь магазина. Также стоит отметить, что в ДТП пострадал припаркованный соседний автомобиль.

По словам автора поста, на данный момент на месте происшествия работает экипаж скорой помощи.

В ГИБДД города пока не располагают информацией о случившемся.

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