Застройщики Новосибирска сократили вывод новых проектов почти на 50%

В мае 2025 года застройщики Новосибирской области сократили вывод новых жилых проектов на рынок недвижимости региона. За месяц на продажу выставлены 1 793 квартиры в новостройках общей площадью 90,9 тыс. кв. метров. К апрелю 2025 года снижение составило 46,5% в количестве квартир и 46,6% к суммарной площади квартир. Это поместило Новосибирскую область с 10 на 11 место в рейтинге регионов РФ, сообщил аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев. По его подсчетам, продажи в мае отстали от прироста строительного задела на 520 квартир.

Всего за пять месяцев этого года застройщики Новосибирской области вывели на рынок на 29,8% квартир меньше, чем в 2024 году и на 40,3% меньше, чем с января по май 2023 года.

—Инерционность строительной индустрии не даёт застройщикам возможности совсем отказаться от новых проектов. Компании не могут бесконечно откладывать старт строительства в комплексах, где уже вложены немалые средства в покупку земли и разработку проектной документации, — констатирует эксперт.

При этом общий строительный задел в Новосибирской области сократился на 4,7 % (с 3,7 млн кв. метров в мае 2024 года до 3,55 млн кв. метров в мае 2025-го), а количество активных строек уменьшилось на 20–25 %. Для сравнения: в целом по России строительный задел за год вырос на 4 % (со 113 млн кв. метров до 117,5 млн кв. метров).

Стоит отметить, что Новосибирская область вошла в число регионов с «достаточно высоким» риском наступления кризиса перепроизводства новостроек. По данным Единого реестра застройщиков, в регионе вывод недвижимости на 40,4% больше продаж, а реализация квартир меньше нормального значения на 2%. При этом стоимость квадратного метра ниже инфляции на 1,1%.

Ранее редакция сообщала, что правительство РФ пролило запрет на начисление штрафов для застройщиков за несданные вовремя дома до конца 2025 года.