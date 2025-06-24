Вагоны сошли с рельс у разреза «Богатырь» в Новосибирской области

На станции Дорогино в Новосибирской области во время маневровых работ по подаче вагонов с подъездных путей разреза сошли с рельсов три вагона и тепловоз.

— Причины и обстоятельства события устанавливаются, устранение последствий происшествия производится с привлечением специализированного железнодорожного состава. Задержек в движении подвижного состава по станции не допущено, — отметили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, в 2021 году ООО «Разрез Богатырь» получило лицензию на разработку недр и добычу угля в Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области.

В ноябре 2024 года гендиректор компании Владимир Душенко объявил о начале добычи на месторождении. По его словам, в прошлом году планировалось добыть и отправить 50 тысяч тонн угля.

В Минпромторге сообщили, что на разрезе «Богатырь» идут строительные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры и энергоснабжения. Также ведутся вскрышные работы.

Ранее редакция сообщала о том, что пожар под Новосибирском задержал шесть поездов. Его тушили почти три часа.