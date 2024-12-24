В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за препятствование скорой помощи

Заместитель председателя Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением ввести уголовную ответственность за умышленное создание препятствий для автомобилей скорой помощи.

По его словам, необходимо расширить состав статьи 124.1 УК РФ Уголовного кодекса (Воспрепятствование оказанию медицинской помощи) и включить в нее случаи умышленного создания помех для движения машин скорой помощи, в том числе блокировку въездов в больницы и лечебные учреждения, сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что в последние годы были зафиксированы лишь единичные случаи возбуждения таких уголовных дел, и лишь в исключительных ситуациях они доходили до суда.

Чернышов выразил уверенность, что в вопросах защиты жизни и здоровья граждан следует действовать решительно и последовательно.

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