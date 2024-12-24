Губернатора Андрея Травникова наградили медалью «Генерал Армии Яковлев»

24 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в церемонии награждения, посвящённой итогам служебно-боевой деятельности Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации за 2024 год. Государственные и ведомственные награды получили росгдейцы, руководители предприятий и общественных организаций. Их вручил командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник Николай Марков.

Приказом главнокомандующего войсками нацгвардии РФ Виктора Золотова, глава Новосибирской области награжден медалью «Генерал армии Яковлев».

— За оказание содействия в осуществлении полномочий, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, активную жизненную позицию и патриотизм, оказываемую посильную помощь в достижении Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации высоких результатов, в том числе при выполнении задач специальной военной операции, ведомственной наградой войск национальной гвардии Российской Федерации, — говорится в сообщении регионального правительства.

По словам Андрея Травникова, эта награда служит ярким подтверждением тесного сотрудничества, установившегося между правительством Новосибирской области и всеми подразделениями Росгвардии области.

Ведомственная медаль «Генерал армии Яковлев» учреждена в 2018 году. Медалью награждаются военнослужащие (старшие и высшие офицеры), сотрудники (старший и высший начальствующий состав), федеральные государственные гражданские служащие войск национальной гвардии Российской Федерации, а также иные граждане РФ за оказание содействия руководителям (командирам, начальникам) воинских частей (организаций) в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии.

Ранее редакция сообщала о том, что медалью «За отвагу» награжден казак из Новосибирской области. Он был ранен в бою.