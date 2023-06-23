Депутаты выступили за отмену ЕГЭ

Сегодня, 23 июня, на рассмотрение в Госдуму фракция ЛДПР внесет законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

По словам заместителя руководителя фракции Ярослава Нилова, ЕГЭ не отражает точный уровень знаний выпускников. Кроме того, с ним связано большое количество инцидентов относительно завышения баллов, путаницы в механизме сдачи и психологических срывов выпускников, отметил депутат в своем телеграм-канале.

В качестве альтернативы авторы законопроекта предлагают сдавать госэкзамены по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы.

Изменения, в случае принятия проекта, внесут в закон «Об образовании в РФ». Новые нормы могут вступить в силу с 2024 года, а ранее полученные результаты ЕГЭ будут действительны на протяжении еще четырех лет.

Напомним, совсем недавно Рособрнадзор сообщал, что новая форма выпускного экзамена появится, когда текущая форма ЕГЭ себя полностью изживет. При этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что сегодняшняя модель экзамена вполне объективна и продолжает совершенствоваться.

Ранее редакция сообщала, что стали известны минимальные проходные баллы ЕГЭ в вузы Новосибирска.