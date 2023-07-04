Проект парка «Чербузы» собирает критику и пожелания

На минувших выходных в Советском районе прошла выездная презентация проекта линейного парка «Чербузы». На данный момент, местные жители разделились на два лагеря: те кто против проекта и те, кто всеми руками «за».

— Парк поддержали, но учтут только свое мнение.., — говорится под одной из записей о презентации проекта в соцсети ВКонтакте.

Однако под постами, посвященными данной теме, преобладают положительные комментарии.

— О чем речь, конечно, только «за», — комментирует ситуацию один из подписчиков.

Однако, даже у тех, кто поддерживает парк, есть вопросы по его благоустройству. Например, к подсветке. Многие подписчики в комментариях переживают за «живность в этом районе» и предлагают свои варианты подсветки парка на примере разных фотографий из интернета. Также задают вопросы по водоотводу весной и после сильных дождей, а также организации чистки снега зимой. Остро встал вопрос и о кафе в парке. Некоторые жители против такого рода заведений.

— Я за подсветку , но против еды, — отметил один из жителей

Существуют вопросы более повседневного характера.

— Зимой лыжня будет? Я за освещенную лыжню, — пишет один из местных жителей.

По поводу ситуации с проектом парка высказалась и депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.

— Меня вполне устраивает проект парка, есть несколько моментов, но я думаю, что все это решится в рабочем порядке. Я, например, считаю, что клен вообще не нужно оставлять, если будет высаживаться ива. Но это все будет решаться в рабочем порядке. Я стояла у истоков этого проекта. Идея появилась семь лет назад, и я ее поддержала, — отметила Каверзина.

По ее словам, она мониторила все этапы проекта.

— По поводу негативных комментариев, которые сейчас появляются в соцсетях, в СМИ, можно сказать одно: давайте вспомним парк в пойме реки 1-ая Ельцовка. Многие говорили, что его не будет, а в этом году первую очередь запустили, — подчеркнула депутат.

Парк «Чербузы» будет располагаться в проходе от станции Сеятель до улицы Кутателадзе вдоль реки Чербуза. Название концепции, которую предложили авторы, еще не конечное наименование парка. В будущем мэрия города проведет голосование за название зеленой зоны в «Щ».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске объявлен аукцион по эко-парку в Оби.