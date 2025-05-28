В Госдуме приняли закон о защите прав жильцов многоквартирных домов

С 2024 года в Госдуму поступило 1162 жалобы на работу управляющих компаний (УК). Почти все обращения были коллективными, и люди жаловались на то, что ЖКХ-услуги предоставляются ненадлежащего качества. В комментариях граждане сообщали о проблемах в деятельности управляющих компаний, на отсутствие полноценного контроля за ними. Именно поэтому в Государственной думе приняли закон о защите прав жильцов многоквартирных домов, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Новый закон обяжет управляющие компании делиться с собственниками информацией о своей работе. Перечень данных для годового отчета будет одинаковым для всех компаний.

По мнению Володина, это поможет унифицировать жилищно-коммунальные услуги, сделать работу управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК более прозрачной и повысить эффективность контроля за их деятельностью.

— Добросовестные УК и так раскрывают все в своих отчетах для своих жителей. Была обязанность управляющей компании раз в год производить отчет в раскрытой форме. Согласно приказу Минстроя от 2018 года. Закон, который сейчас приняли, он просто усилил уже действующий приказ, — прокомментировал Infopro54 новых нормативный акт Александр Синица, председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО».

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