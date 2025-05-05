За ландшафтный дизайн из покрышек автомобилей в Новосибирске выпишут штраф

Экологи раскритиковали привычку новосибирцев использовать автомобильные покрышки для украшения своих дворов. Напомним, умельцы делают из выброшенных автомобилистами шин различные элементы дизайна, начиная от клуб и заканчивая резными фигурами. Благодаря этому многие дворы превращаются в настоящее произведение искусства.

Начальник отдела охраны окружающей среды АО «САХ» Лидия Куличкова заявила, что Отходы шин, покрышек, автомобильных камер — пожароопасны, и такой пожар сложно потушить.

— Согласно приказу Минприроды РФ от 2021 года, отходы шин подлежат сбору и обезвреживанию, — подчеркнула она. За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды новосибирцы могут быть оштрафованы в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. При повторном нарушении — от трех тысяч до пяти тысяч рублей, — пояснила Лидия Куличкова.

В АО «САХ» Inforpo54 сообщили, что у них нет полномочий требовать убирать шины из элементов благоустройства, но при проверках соблюдения законодательства контролирующими органами, инициаторы такого благоустройства могут пострадать.

Председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица напомнил, что этот закон действует давно, и большинство управляющих компаний Новосибирска уже заменили все покрышки, которыми ранее были оформлены палисадники домов.

— Раньше была проблема — отработанные шины было сложно сдать. Сейчас с этим сложностей нет. Районные администрации выдают даже бесплатные талончики, чтобы покрышки свозили в пункты утилизации. Их принимают две точки в городе, — пояснил собеседник Infopro54.

По его словам, у некоторых УК возникали проблемы с пожилыми жительницами, но и они в итоге были вынуждены согласиться на уборку шин, так как это требование федерального законодательства.

— На самом деле, для решения этого вопроса есть разные варианты. УК, которые в нормальных отношениях с жителями, могут им помочь с установкой новых вазонов, оформлением газонов, в том числе с привлечением депутатов, которые сейчас охотно выделяют деньги на благоустройство, — добавил Александр Синица.

Ранее редакция сообщала о том, что установку для переработки автопокрышек купило «Спецавтохозяйство» в Новосибирске.